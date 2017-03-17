В Москве врач предложил вылечить высокое давление женщины интимной близостью

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Москвичка обвинила приехавшего на вызов врача-терапевта в сексуальных домогательствах. По ее словам, врач начал к ней приставать, сообщив, что секс лечит от любых болезней. Депздрав Москвы начал проверку.

Департамент здравоохранения Москвы поручил проверить ситуацию, в которой врач-терапевт, приехавший на вызов, начал приставать к пациентке и предлагать интимную связь. Об этом сообщает агентство "Москва".

Ранее появилась информация, что женщина, которая страдала от высокого давления, вызвала врача на дом. Вместо традиционного лечения, терапевт предложил пациентке интимную близость, заявив, что секс лечит любую болезнь.

"Пришел врач, начал ее осматривать, попросил ее раздеться, начал щупать. Потом заявил моей жене, что ее болезни вызваны недостаточностью секса и предложил ее облизать",- цитирует слова мужа потерпевшей РИАМО.

Выяснив, что в квартире есть люди, врач расстроился и ушел, а у женщины после его отъезда зафиксировали предынсультное состояние.

Муж потерпевшей планирует обратиться в полицию, а в больнице, где работает врач, планируют обзвонить предыдущих пациенток терапевта.

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