Госдума приняла закон о натуральном возмещении по ОСАГО

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Госдума приняла в окончательном чтении закон, который устанавливает основную форму возмещения по ОСАГО в виде ремонта автомобиля вместо денежной выплаты. Если законопроект будет одобрен Совфедом и подписан президентом, деньги будут выплачиваться в виде исключения, а страховая компания будет выбирать автосервис.

Новый закон, принятый в пятницу Госдумой в окончательном чтении, устанавливает основную форму возмещения по ОСАГО в виде ремонта автомобиля вместо денежной выплаты.

Как передает ТАСС, теперь компенсацию в виде денежной выплаты можно получить только в исключительных случаях, в том числе при полной гибели автомобиля или при превышении стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО.

В апреле 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать предложения по совершенствованию системы ОСАГО.

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