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Власти ДНР рассчитывают на тесное экономическое взаимодействие с Крымом. В частности, речь идет о поставках угля и металла. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко на заседании интеграционного комитета "Россия - Донбасс" в Ливадийском дворце в Ялте. Кроме этого, ЛНР за два года поставит в Крым 3,5 миллиона тонн угля.

Глава ДНР Александр Захарченко договорился о поставках в Крым металла и угля из Донбасса. Об этом он заявил на заседании интеграционного комитета "Россия - Донбасс" в Ливадийском дворце в Ялте, пишет "Русская планета".

"Крыму нужен наш уголь и металл. Республики Донбасса нуждаются в продуктах питания и винах, производимых в Крыму. У Крыма и Донбасса общая судьба", - сказал он.

Кроме этого, стало известно, что ЛНР за два года поставит в Крым 3,5 миллионов тонн угля. "Да, мы начали поставлять уголь в Россию, в Крым. У нас заключен контракт, он действует. Объемы порядка 3,5 млн тонн. Контракт рассчитан на два года. "Это реальные вещи, которые происходят уже", - сообщил Игорь Плотницкий.

Поставки, по его словам, осуществляются железнодорожным транспортом, через Ростов-на-Дону и далее через Керченскую паромную переправу. Он также сообщил, что планируется организовать транспортное сообщение между Луганском и Крым, а поставки угля "это только начало".