"Вежливый" мужчина изнасиловал москвичку и проводил ее до метро

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Мужчина изнасиловал женщину в своей квартире в центре Москвы. Он угрожал ей ножом и приказал переспать с ним. Затем насильник решил проводить женщину до метро. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Мужчина изнасиловал женщину в своей квартире в центре столицы, а затем проводил ее до метро. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"У станции метро "Таганская" женщина встретилась с малознакомым мужчиной по имени Олег, который пообещал помочь в оформлении кредита. По дороге в банк мужчина сказал, что ему нужно зайти к себе домой, и пара поднялась в квартиру на улице Большие Каменщики", - говорится в сообщении.

Олег сказал женщине, что она должна с ним переспать, чтобы получить деньги и приказал ей раздеться, угрожая ножом. Затем мужчина ее изнасиловал и проводил до метро. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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