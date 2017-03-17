Житель Чувашии попал под следствие из-за выигрыша 30 млн в покер

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Житель Чувашии, выигравший мировой чемпионат по покеру в Лас-Вегасе, стал фигурантом уголовного дела из-за того, что не платил налогов с выигрыша. Всего в международных турнирах он заработал свыше 30 миллионов рублей, из которых около 4 миллионов он должен был отдать в качестве налога.

СКР возбудил уголовное дело в отношении жителя города Чебоксары, который не уплатил почти 4 миллиона налогов с 30 миллионного выигрыша в покер. Об этом сообщает сайт СКР.

По версии следствия, 36-летний мужчина участвовал в покерных турнирах в США (финальный турнир мировой серии покера – World Series of Poker), Германии и Франции. Общий выигрыш составил свыше 30 миллионов рублей. За три года, с 2011 по 2013, подозреваемый не заплатил около 4 миллионов налогов.

В СКР отметили, что если мужчина оплатит налог, то возбужденное уголовное дело будет прекращено.

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