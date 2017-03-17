В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы ВПП

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Самолет "Уральских авиалиний" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Для осуществления рейса будет предоставлено резервное воздушное судно.

Самолет "Уральских авиалиний" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"При выполнении рейса U6-2932 Симферополь - Екатеринбург в процессе руления самолет Airbus A320 съехал с рулежной дорожки. В результате происшествия никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, самолет не поврежден", - говорится в сообщении.

В настоящее время все пассажиры размещены в терминале аэропорта и обеспечены всем необходимым. Для обеспечения вылета рейса будет предоставлено резервное воздушное судно.

Как сообщил "Интерфакс", аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе авиаузла, причины инцидента выясняются. По данному факту проводится расследование.

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