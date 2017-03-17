За $100 тыс. можно получить украинское гражданство
Теги: мигранты Украина инвестиции гражданство
Кабмин Украины установил квоту иммиграции для иностранцев и лиц без гражданства на 2017 год. Для лиц, осуществивших инвестицию в экономику Украины на сумму не менее 100 тысяч долларов, иммиграция установлена без ограничений.
Гражданство Украины можно получить, инвестировав в экономику страны 100 тысяч долларов, говорится в распоряжении кабмина страны.
В документе говорится, что в 2017 году на Украину по квотам могут иммигрировать 3963 человека. Среди них - 2,2 тысячи родителей украинских граждан, их супругов или несовершеннолетних детей, а также более 1,1 тысячи ближайших родственников. Еще 558 человек имеют право восстановить гражданство.
Ограничения не устанавливаются для "деятелей науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины", и для лиц, которые инвестировали в экономику страны не менее 100 тысяч долларов.
Ранее на рассмотрение Верховной Рады был внесен законопроект, по которому предполагается лишать украинских паспортов тех, у кого двойное гражданство.
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