16:55, 17 марта 2017

В Москве водитель сбил школьницу и скрылся с места ДТП

Теги:  Происшествие  москва  дтп

На юге Москвы водитель сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Девочка с ушибами находится в больнице, а водитель задержан.

В Москве полиция задержала водителя, который сбил ученицу 9 класса на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, цитирует агентство "Москва" слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

ДТП произошло на улице Мусы Джалиля. Девочка, учащаяся московской школы, получила ушибы и сейчас находится в больнице.

Полицейским удалось обнаружить автомобиль и задержать виновника, на него составлен административный протокол об оставлении места ДТП.

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