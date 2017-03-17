В Москве водитель сбил школьницу и скрылся с места ДТП
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На юге Москвы водитель сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Девочка с ушибами находится в больнице, а водитель задержан.
В Москве полиция задержала водителя, который сбил ученицу 9 класса на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, цитирует агентство "Москва" слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
ДТП произошло на улице Мусы Джалиля. Девочка, учащаяся московской школы, получила ушибы и сейчас находится в больнице.
Полицейским удалось обнаружить автомобиль и задержать виновника, на него составлен административный протокол об оставлении места ДТП.
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