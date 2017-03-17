ФСИН опубликовала видео передачи Украине 12 заключенных

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Федеральная служба исполнения наказаний показала процесс передачи Киеву 12 украинских заключенных, которые в 2014 году отбывали наказание в Крыму. Передача состоялась на контрольно-пропускном пункте "Нехотеевка - Гоптовка" в Белгородской области.

Россия передала Украине 12 граждан этой страны, отбывавших наказание в Крыму на момент его воссоединения с Россией. Об этом сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

Передача состоялась на контрольно-пропускном пункте "Нехотеевка - Гоптовка" в Белгородской области, следует из видеозаписи, опубликованной ФСИН, передает TVC.RU.

Договоренность о передаче осужденных была достигнута на встрече российского и украинского омбудсменов в июне 2016 года. Первоначально речь шла о 18 гражданах Украины, но у некоторых оказалось российское гражданство, некоторые осужденные освободились условно-досрочно.

Как заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ни у кого из них переданных лиц нет претензий к России. Проведением процедуры осталась довольна и украинская сторона.