Россия не станет обвинять США в целенаправленном ударе по мечети в Аль-Джине

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Москва не сомневается, что целью авиаударов, нанесенных в четверг американской стороной по окрестностям сирийской деревни Аль-Джина, были террористы, заявила представитель МИД Мария Захарова. Тем временем комментариев от США ждут в Минобороны. В ведомстве сообщили о найденной на месте взрыва американской ракете.

В МИД России прокомментировали удар США по мечети в сирийской деревне Аль-Джина. По словам представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва не сомневается, что американские военные целились в террористов.

"Мы, в отличие от некоторых наших оппонентов, не собираемся в данном случае выступать с обвинениями в "целенаправленном" убийстве мирных жителей, разрушении гражданской инфраструктуры", - цитирует ее ТАСС.

Несмотря на это, по ее словам, необходимо разобраться, что на самом деле произошло на юго-западной окраине Аль-Джины, кто стал жертвой атаки. "В принципиальном же плане сомнений в том, что американские военные целили в террористов, у нас нет", - подчеркнула Захарова.

В свою очередь, в Минобороны потребовали ответа от США из-за удара по сирийской деревне. Как заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков, фотография фрагмента американской ракеты AGM-114 Hellfire в сирийской деревне Аль-Джина, где погибли десятки людей, не оставляет шансов для антироссийской риторики и требует комментария со стороны США.

"Трагические ошибки, в результате которых могут погибнуть мирные жители, случаются на любой войне. Однако инцидент прошедшей ночи в сирийской деревне Аль-Джина в очередной раз доказал, что ведущим зарубежным СМИ, прежде чем публиковать антироссийские вбросы, необходимо профессионально делать свою работу - досконально изучать факты и всегда докапываться до правды", - добавил Конашенков.

В пятницу сирийская группировка "Ахрар аш-Шам" заявила, что международная коалиция, возглавляемая США, была причастна к удару по мечети в Аль-Джине. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, жертвами удара стали 42 человека.

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