Президент Молдавии привез Путину несколько бутылок вина

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В Москве прошла встреча президента Молдавии Игоря Додона и Владимира Путина. Стороны говорили о проблемах в отношениях двух стран и урегулировании приднестровского конфликта. В начале встречи Додон рассказал, что привез Путину в подарок несколько десятков бутылок вина.

Перспективы развития связей России и Молдавии, а также решение накопившихся проблем, обсудили президенты двух стран Владимир Путин и Игорь Додон. Глава соседнего государства в декабре вступил в должность и уже второй раз посещает с визитом Москву, передает "ТВ Центр".

По словам Игоря Додона, "чёрная полоса" последних лет в отношениях между нашими странами практически пройдена. В Кишинёве надеются на приход российских инвесторов, а молдавские компании уже возвращаются на российский рынок. Среди них - известные виноделы. Их продукцию в качестве подарка Игорь Додон привёз в Москву. В числе проблем, требующих решения, - ситуация с трудовыми мигрантами из Молдавии, которые нарушают режим пребывания в России.

"Я знаю, что вы ставили вопрос неоднократно по поводу тех людей, которые из Молдовы работают в России, и у которых возникли определённые проблемы на уровне соответствующих ведомств Российской Федерации. Соответствующие решения приняты, будем дальше думать как можно эту проблему полностью закрыть. Ну, в общем, так постепенно, мы кажется, двигаемся в выстраивании отношений и в их укреплении. Есть очень важный, очень чувствительный вопрос, связанный с урегулированием Приднестровской проблемы, но об этом мы тоже с вами отдельно поговорим", - сказал Путин.