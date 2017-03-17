Эксперты гадают о результатах встречи Трампа и Меркель

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Внимание западной прессы приковано сейчас к Вашингтону. Там впервые встретятся Дональд Трамп и Ангела Меркель. Президент США и канцлер Германии планируют обсудить ряд актуальных вопросов, в том числе финансирование НАТО и отношения с Россией. Оба лидера придают этим переговорам большое значение. Трамп рассчитывает получить в союзники одного из самых влиятельных политиков Европы, а для Меркель визит в США - важный этап её предвыборной программы.

Работа над ошибками и поиск покровителя — так российские политологи характеризуют цели поспешного визита Ангелы Меркель в Вашингтон. Изначально встреча канцлера Германии и президента США планировалась в Европе, передает "ТВ Центр". Но накануне сентябрьских выборов в Бундестаг у фрау Меркель буквально земля горит под ногами. Она всегда была проводником политики Вашингтона в Европе. И не сразу сориентировалась, что курс Белого Дома с появлением эксцентричного Дональда Трампа меняется. Фрау Меркель жестко раскритиковала миграционный указ нового американского президента. Тот, в свою очередь, назвал ее политику открытых дверей катастрофической ошибкой.

Первый телефонный разговор двух лидеров канцлер Германии решила превратить практически в лекцию для Трампа на тему о том, как он должен вести себя в Европе. Но сейчас фрау вынуждена сбавить обороты в поисках поддержки лидера одной из самых влиятельных стран. Ей во что бы то ни стало нужно укрепить свое пошатнувшееся положение в Германии и Евросоюзе.

"Трамп сейчас находится в очень выгодном положении. Он прекрасно знает, что Меркель сейчас хромая утка. Он готова на все, чтобы избраться, и он ей будет выкручивать руки и в одностороннем порядке заставлять ее согласиться с теми мерами, которые выгодны Америке и американским корпорациям. Но она возразить ничего не сможет, будет улыбаться и махать рукой и рассказывать всей Германии о том, как они замечательно пообщались, и как на самом деле выгодны те договоры, которые она подписала", - говорит профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Повестка встречи Трампа и Меркель просочилась в прессу еще до того, как ее самолет вылетел из Берлина. Лидеры должны обсудить финансирование НАТО - Вашингтон хочет, чтобы за покровительство европейские страны платили больше. Будущее трансатлантических соглашений - еще одна причина, почему канцлер спешно засобиралась в США. Дональд Трамп неоднократно высказывал свое критическое отношение к подобным альянсам и торговому взаимодействию с различными союзами. Он намерен вывести диалог на уровень отношений отдельно с каждой страной. Правда, и в этом случае, исключительно в интересах Вашингтона. Так, например, Трамп угрожал немецким автопроизводителям 35-процентными пошлинами на импортируемые в США автомобили.

Не исключено, что тема России станет одной из самых горячих. В то время когда уже часть Европы говорит о необходимости отмены санкций, немецкие власти продолжают настаивать на их сохранении. И позиция Трампа в отношении Москвы, которая никому толком не ясна, чрезвычайно важна для Ангелы Меркель. Об этом пишут сразу несколько влиятельных западных изданий.

"Больше всего Европу беспокоит сохраняющаяся неясность относительно будущей политики Трампа в отношении России. Отчасти это объясняется отсутствием ответов на многие вопросы, касающиеся связей предвыборного штаба Трампа с Москвой, отчасти — тем восхищением, с которым Трамп, похоже, относится к Путину. Однако эта тема делает уязвимым для критики самого Трампа - противодействие в Сенате ему оказывает даже собственная партия. В Белом доме уже поняли, что политика в отношении России становится ахиллесовой пятой нового президента. Это немного упростит Меркель задачу убедить Трампа принимать во внимание интересы ЕС и Восточной Европы в отношениях с Путиным", - пишет Die Welt.

Журналисты западных газет практически делают ставки, кто кого. Припоминают Трампу чрезмерную импульсивность и неконтролируемые вспышки гнева. Меркель хвалят за прагматизм, который должен победить все, пишут, что Трампу есть чему поучиться. И вспоминают ее прежние якобы победы.

"Задача Меркель - оспорить взгляды Трампа, не настроив его против себя. За долгие годы Меркель приобрела опыт в деэскалации конфликтов со многими авторитарными режимами и сильными лидерами, начиная с президента России Владимира Путина, который однажды пытался заставить ее нервничать из-за своей собаки, заканчивая премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Но даже несмотря на то, что Меркель привыкла иметь дело с агрессивными и грубыми мужчинами, то никогда еще так многое не было поставлено на карту, как во время этой двусторонней встречи", - убеждены авторы Politico.

Некоторые эксперты полагают, что на итоги встречи повлияют не только позиции участников, но и личное впечатление. Те, кто знаком с канцлером уверяют, у нее есть талант располагать к себе людей. Особенно, если ей это очень нужно. А это как раз тот самый случай.

Лилия Акиньшина, Александр Ковалев, "ТВ Центр".