В Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времен войны

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Мощная авиабомба найдена в парке возле Исторического бульвара в Севастополе. 70 лет снаряд лежал на глубине всего 20 сантиметров.

В Севастополе обезвредили бомбу времен Великой Отечественной войны, передает "ТВ Центр". Авиационный снаряд немецкого производства весом в полтонны обнаружили в центре города, неподалеку от парковой зоны Исторического бульвара. Масса взрывчатого вещества - 254 килограмма.

Опасный предмет десятилетия лежал под слоем грунта толщиной не более 20 сантиметров. По мнению экспертов, боеприпас отлично сохранился и не утратил своей разрушительной силы. Всё время, пока работали саперы, район был оцеплен. Специалисты вывезли авиабомбу на полигон и уничтожили при помощи контролируемого взрыва.