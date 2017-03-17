Собянин: кафе и рестораны в Москве начали монтировать летние веранды
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В Москве начали устанавливать летние веранды у кафе и ресторанов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале монтажа летний веранд у кафе и ресторанов.
"Весна пришла в город. У ресторанов и кафе начали монтировать летние веранды. Через пару недель уже можно будет сидеть за столиками на улице", - написал Собянин в своем Twitter.
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