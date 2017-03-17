Убийца режиссера Тамары Якжиной приговорен к 13 годам лишения свободы

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Убийца режиссера-документалиста Тамары Якжиной, сделавшей ему замечание по поводу курения в подъезде, приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Его сообщники получили от 2-х до 3-х лет лишения свободы.

Тушинский районный суд Москвы приговорил фигурантов дела об убийстве режиссера-документалиста Тамары Якжиной от 2 до 13 лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

По решению суда 54-летний Игорь Дроздов, убийца режиссера, приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщники 54-летний Эльман Карякин, 33-летний Роман Фирсов и 46-летняя Ирина Еремина получили от 2 до 3 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил иск родственницы Якжиной о взыскании компенсаций на сумму более 1 миллиона рублей за причиненный моральный и материальный ущерб.

Режиссер Тамара Якжина пропала в марте 2015 года. Суд установил, что Дроздову, соседу Якжиной, не понравилось ее замечание по поводу курения в подъезде. Между соседями возникла ссора, в ходе которой Дроздов сначала накачал женщину наркотиками, потом влил в рот алкоголь и задушил. Он вывез ее труп в Московскую область, закопал тело и сжег личные вещи. С собой он забрал паспорт и свидетельство о праве на наследство половины доли квартиры.

Затем Дроздов решил продать ее долю квартиры и обратился за помощью к знакомому Фирсову, а тот попросил помощи у Карякина и Ереминой. Последняя обратилась в МФЦ и представилась Якжиной, чтобы получить свидетельство о праве собственности. Затем они выставили квартиру на продажу.

Осуществить задуманное они не успели. 9 апреля 2015 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны Карякин и Фирсов, 13 апреля - Дроздов, а 18 июня – Еремина.