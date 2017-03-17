В Подмосковье возбудили дело после избиения женщины-врача

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В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в нападении на женщину-врача. Пострадавшая получила удар в лицо. По данному факту возбуждено уголовное дело о побоях.

Житель подмосковного Солнечногорска подозревается в избиении женщины-врача. В полицию обратилась пострадавшая, передает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

Мужчина вызвал бригаду врачей для оказания ему медицинской помощи. Медики оказали мужчине помощь на месте. После этого по неизвестной причине он ударил одну из врачей в лицо.

Возбуждено уголовное дело о побоях. Подозреваемый задержан, он находится под подпиской о невыезде.

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