Во Франции завершилась регистрация кандидатов в президенты

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Правильный популизм, сработавший в Нидерландах, явно возьмут на вооружение на выборах во Франции. Если конечно, раньше не утонут в скандалах настолько, что выборы придется переносить из-за снятия с финишной прямой главных игроков. А снять могут сейчас любого из ведущей тройки - теперь уже ни один из них не может похвастаться чистой репутацией. В эту пятницу завершилась регистрация кандидатов в президенты, до выборов чуть больше месяца, и свою порцию компромата получил Эмманюэль Макрон.

Кандидату в президенты Синди Ли скрывать от электората нечего. Это пусть соперники копаются в грязном белье друг друга, а звезда стриптиз-клубов и глава "Партии Удовольствия" его просто не носит.

"После всех этих коррупционных скандалов я особенно активно намерена проповедовать прозрачность", - говорит она.

Но как не соблазняла избирателя мадмуазель Ли, необходимое для официальной регистрации кандидатуры число подписей собрать так и не смогла, передает "ТВ Центр". Срок подачи документов истек как раз в пятницу. Правда, скандальных разоблачений в нынешней президентской кампании хватает и без ее участия. К кульминационному этапу гонки на тройку лидеров накопилось такое количество компромата, что статус президентской неприкосновенности точно не повредит.

Судьбу этих выборов, кажется, будут решать судьи, шутит французская пресса. Фигурантами уголовного дела в перспективе могут стать и лидер Нацфронта Марин Ле Пен и независимый кандидат Эмманюэль Макрон. Республиканцу Франсуа Фийону обвинения уже предъявлены. Коллегия Национального суда объявила его подозреваемым по делу о растрате госсредств и создании фиктивных рабочих мест.

Следствие по скандальному "Пенелопагейту" идет семимильными шагами. Но до выборов с приговором не успеют. Так что избирателю придется решить самому - верит он Фийону или нет.

"Целью было сделать так, чтобы у правоцентристов не было своего кандидата. Свести все к спору между левыми и госпожой Ле Пен. Я же решил сопротивляться. Полагаю, что процесс в отношении меня выходит за рамки нормы, отношение ко мне отличается от других подследственных", - говорит сам Фийон.

Как бы там ни было забыть об этом процессе французам точно не дадут. В конце марта в суде ждут супругу. А потом, возможно, и дочь Мари. Она тоже работала помощницей Фийона и часть зарплаты перечисляла на счет отца. Никакой коррупции - чисто семейное дело. Мари возвращала деньги, потраченные на свадьбу, уверяют Фионы. Но французская пресса не унимается. Недавно, например, кандидата от правых обвинили в том, что он не задекларировал пиджаки, подаренные одним из друзей.

"Все эти обвинения в его адрес, включая стоимость пиджаков, это уже становится забавным. И вполне вероятно, эффект может оказаться обратным. Довольно значительное число людей уже говорит: Фийона атакуют по любому поводу, так может он действительно стоит того, чтобы за него голосовать", - рассуждает политолог Иван Бло.

Публично в поддержку Фийона накануне высказалась любимица Франции Бриджит Бардо: мол, выдержать подобную травлю может только храбрый мужчина, и ей такие по нраву. Но большинству французов, если верить опросам, симпатичнее пока бывший министр экономики. Может потому, говорят аналитики, что содержимое шкафа Эммануэля Макрона прессу волнует куда меньше.

Хотя скелетов там, кажется, тоже хватает. Прокуратура начала предварительное расследование его "мальчишника в Вегасе". Организацию встречи на министра экономики с бизнесменами, что прошла на американской конференции новых технологий, без необходимого в таких случаях тендера поручили одной из французских компаний. Бюджету банкет встал в 400 тысяч евро. И ведь вряд ли этот вояж был единственным. Бывший министр экономики, кажется, вообще живет на широкую ногу. Иначе как объяснить нестыковки в налоговой декларации. За время работы в инвестбанке Ротшильдов кандидат в президенты сколотил капитал в три миллиона евро. А теперь уверяет: на счетах у него всего 200 тысяч.

"Потратил ли он эту сумму или попросту спрятал? Тут много вопросов. Но проблема в том, что во Франции медиа - особенно это касается телевидения - традиционно почти единодушно поддерживают идеалы левоцентристов. Они просто в ужасе от мысли, что президентом может стать Марин Ле Пен. Поэтому СМИ сейчас являются активными сторонниками Макрона. Кандидата, который является фаворитом нынешнего президента республики", - говорит директор Института демократии и сотрудничества Джон Локлэнд.

Штаб Макрона журналисты даже язвительно прозвали "Летучим олландцем". Так много призраков уходящего правительства его теперь населяет. Перебраться с тонущего корабля социалистов по слухам намерен даже проигравший праймериз премьер Мануэль Вальс - ключевая в лагере левых фигура. Сам он сейчас все отрицает. Но, быть может, не хочет разглашать новости раньше, чем начнется главная битва — второй тур. Одним из соперников в котором почти наверняка станет Марин Ле Пен. Главе Нацфронта эта гонка тоже дается непросто — обвинения в создании фиктивных рабочих мест, скандал с публикацией в Twitter фотографий террористов запрещенного в России "Исламского государства", историю годичной давности вытащили на свет аккурат к выборам. Но Ле Пен, глядя на оппонентов, явно сделала выводы. В суд она пока идти просто отказывается. Мол, времени нет: занята презентацией собственной программы.

Электорат Ле Пен практически не волнуют скандалы, связанные с ее именем. Она отлично защищается. Весьма активно. Людей гораздо больше волнует ее позиция по вопросам миграционного кризиса, безопасности.

Сама Ле Пен, как кстати и Фийон, уже не раз призывали конкурентов вернуться к обсуждению предвыборных программ. Ведь пока Франция этого не слышит, интерес избирателя стремительно сокращается. Аналитики уже прогнозируют: явка на участки в апреле будет такой низкой, что станет еще одним антирекордом в истории и без того самой скандальной перевыборной кампании в стране.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. "В Центре Событий", Париж, Франция.