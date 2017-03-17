Пожарные спасли четырех человек из горящего дома в Москве

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В Москве сотрудники МЧС спасли четырех человек во время пожара в жилом доме на востоке столицы. Возгорание произошло в квартире на Амурской улице.

На востоке Москвы произошел пожар. Инцидент произошел в квартире по адресу: улица Амурская, дом 23, корпус 1.

К настоящему моменту возгорание на улице Амурской удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.

Как рассказали АГН "Москва" в пресс-службе главного управления МЧС России по столице, в ходе тушения были спасены четыре человека: двое из горящей квартиры и еще двое - с этажей, расположенных выше.

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