Госдума предложила проверить американские СМИ в России

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Депутат от "Единой России" Константин Затулин предложил проверить русские службы "Голос Америки", "Радио Свобода" и СNN на предмет соответствия законодательству. Это ответная мера на инициативу сенатора США Джин Шахтин о проверке телекомпании "Russia Today".

Госдума поручила комитету по информационной политике проверить русские службы американских СМИ на соответствие их деятельности российскому законодательству. С инициативой выступил депутат от "Единой России", первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Предлагаю принять протокольное поручение комитету по информационной политике и проверить деятельность таких компаний, как "Радио Свобода" и "Голос Америки", которые имеют русскую службу, на соответствие законодательству Российской Федерации", - передает "Интерфакс" слова депутата.

В нижней палате парламента заявили, что это ответная мера на инициативы сенатора США Джин Шахтин организовать проверку телекомпании "Russia Today" на соответствие американскому законодательству об иностранных агентах.

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