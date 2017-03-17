S&P улучшило прогноз по кредитному рейтингу России

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s изменило прогноз суверенного кредитного рейтинга России со "стабильного" до "позитивного". При этом сам рейтинг остался прежним - на уровне "BB+".

Компания Standard & Poor’s сообщила об изменении прогноза по кредитному рейтингу России со "стабильного "на "позитивный". Рейтинг подтвержден на уровне "BB+".

Еще одно международное рейтинговое агентство - Moodyʼs – в феврале объявило о том, что суверенный рейтинг России изменен с "негативного" на "стабильный".

"Ранее мы встречались с аналитиками S&P, где рассказывали о планах, текущей динамике экономики, прогнозах и действиях правительства, направленных на подготовку плана по повышению темпов роста экономики. Это обсуждение повлияло на их ожидания и способствовало принятию решения о позитивном прогнозе раньше, чем мы предполагали. Необходимым условием повышения рейтинга до инвестиционного уровня в этом году является финализация плана структурных изменений и начало его реализации", - говорится в заявлении главы Минэкономразвития Максима Орешкина, поступившем в редакцию TVC.RU.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос объем валютного кредитования. Только в январе 2017 года россияне взяли взаймы в иностранной валюте чуть более восьми миллиардов рублей.

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