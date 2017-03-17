Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломом

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Николай Дроздов сломал левую руку. Инцидент произошел в феврале. Как рассказала его супруга Татьяна Дроздова, известный телеведущий еще находится в одной из столичных больниц. Выписать его могут уже 20 марта, уточнила она. Дроздов получил травму, поскользнувшись на льду.

Телеведущий Николай Дроздов находится в больнице с переломом руки. Его могут выписать 20 марта, сообщила его супруга Татьяна.

"Он действительно сломал руку, это случилось еще три недели назад, в феврале", - цитирует ее слова агентство РИАМО.

Дроздов сломал предплечье левой руки, когда поскользнулся на льду, выходя из метро. Врачи диагностировали у него оскольчатый перелом.

Известный по программе "В мире животных" Дроздов — советский и российский ученый-зоолог и зоогеограф, доктор биологических наук, кандидат географических наук, профессор МГУ, общественный деятель, телеведущий и радиоведущий.

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