Пентагон опроверг удар авиации США по мечети в Сирии

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В Пентагоне подтвердили, что нанесли удар в сирийской деревне Аль-Джина. Американские военные атаковали здание, где находились десятки боевиков. При этом мечеть, где якобы погибли мирные жители, цела, утверждают в США. Ранее прояснить ситуацию попросили в Минобороны и МИД России.

Пентагон заверяет, что США не наносили удар по мечети в Сирии. Авиация атаковала расположенное неподалеку здание, в котором находились десятки боевиков запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида", утверждает представитель ведомства Джефф Дэвис. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мечеть все еще стоит и относительно цела", - заявил он, пообещав обнародовать фотоснимки с места происшествия.

Центральное командование ВС США также проверяет информацию о гибели свыше 40 человек в результате, как ранее писали СМИ, авиаудара по мечети в сирийской деревне Аль-Джина.

"Мечеть не была нашей целью, мы не наносили по ней авиаудар. Мы осведомлены о сообщениях, в которых говорится о жертвах среди гражданского населения, и мы изучаем их", - заверил представитель командования майор Джош Джакс.

Джакс подчеркнул, что целью авиаудара коалиции было "собрание "Аль-Каида", проходившее через дорогу от мечети". "Не похоже на то, что мечети был нанесен ущерб после авиаудара", - заключил он.

В Москве ранее заявили, что не сомневаются, что американские военные целились в террористов. Несмотря на это, по словам представителя МИД Марии Захаровой, необходимо разобраться, что на самом деле произошло на юго-западной окраине Аль-Джины, кто стал жертвой атаки.

В свою очередь, в Минобороны потребовали ответа от США из-за удара по сирийской деревне. Как заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков, фотография фрагмента американской ракеты AGM-114 Hellfire в сирийской деревне Аль-Джина не оставляет шансов для антироссийской риторики и требует комментария со стороны США.

В пятницу сирийская группировка "Ахрар аш-Шам" заявила, что международная коалиция, возглавляемая США, была причастна к удару по мечети в Аль-Джине. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, жертвами удара стали 42 человека.

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