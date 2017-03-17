В США украли ноутбук с секретными данными по нацбезопасности

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В США полиция разыскивает злоумышленников, похитивших ноутбук с секретной информацией по национальной безопасности страны. Кроме того, в компьютере было расследование о Хиллари Клинтон и подробный план небоскреба Trump Tower.

В Нью-Йорке злоумышленники похитили ноутбук Секретной службы США, где содержалась информация особой важности.

По сведениям источников, на компьютере имелся подробный план небоскреба Trump Tower, расследование по поводу использования Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки и другая важная информация, касающаяся национальной безопасности страны, передает телекомпания ABC.

Сообщается, что ноутбук украли из машины сотрудника Секретной службы, а вся информация в нем зашифрована.

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