Меркель призвала улучшать отношения с Россией

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В Белом доме завершилась первая встреча Дональда Трампа и Ангелы Меркель. Оба лидера придают этим переговорам большое значение. Одной из тем стала Украина и отношения с Россией. Меркель заявила, что мир должен найти надежное решение проблемы Донбасса, но и с Москвой отношения также должны улучшаться.

К Белому дому Ангела Меркель прибыла с небольшим опозданием, передает "ТВ Центр". Дональд Трамп вежливо протянул руку, но его белоснежная улыбка была адресована скорее телекамерам. На этом все знаки внимания заокеанской гостье закончились. Трамп не отреагировал на вопрос репортеров, не хотят ли они пожать друг другу руки. Американский президент то ли не расслышал, то ли сделал вид. Но когда Меркель наклонилась к нему, дублируя просьбу журналистов, стало понятно: он не счел нужным это делать. И просто промолчал. Хотя обычно весьма крепко и дольше, чем полагается для формального приветствия, жмет руки тем, кто ему приятен.

Во время протокольной съемки в Овальном кабинете американский президент был серьезен и сосредоточен и даже шутливое напутствие репортерам произнес без тени улыбки.

"Убедитесь, что вы отправите в Германию хорошую картинку", - сказал он.

Фрау Меркель шутку оценила, ну или сделала вид, стараясь угодить новому хозяину Белого Дома. Она вообще источала сплошное благодушие. Приехала работать над ошибками и искать покровителя.

"Я всегда считала, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге. И, надеюсь, наша встреча это подтвердила. Хочу отметить то, что американский президент лично обратился к теме Минских соглашений. Мы все хотим, чтобы Украина была суверенной и сильной. С другой стороны, мы стремимся к улучшению отношений с Россией. Конечно, когда эта проблема будет решена на основе Минских соглашений", - заявила она.

"Наши страны продолжат воевать с радикальным исламизмом и терроризмом. И я высоко ценю вклад немцев, как военных, так и гражданских, в борьбу с организацией "Исламское государство" (запрещена в России) и Германии в целом, как одной из ведущих стран антитеррористической коалиции", - сказал Трамп.

Изначально встреча канцлера Германии и президента США планировалась в Европе. Но накануне сентябрьских выборов в Бундестаг у фрау Меркель буквально земля горит под ногами. Она всегда была проводником политики Вашингтона в Европе. И не сразу сориентировалась, что курс Белого Дома с появлением эксцентричного Дональда Трампа меняется. Фрау Меркель жестко раскритиковала миграционный указ нового американского президента. Тот, в свою очередь, назвал ее политику открытых дверей катастрофической ошибкой. Первый телефонный разговор двух лидеров канцлер Германии решила превратить практически в лекцию для Трампа на тему о том, как он должен вести себя в Европе. Но сейчас фрау вынуждена сбавить обороты в поисках поддержки лидера одной из самых влиятельных стран. Ей во что бы то ни стало нужно укрепить свое пошатнувшееся положение в Германии и Евросоюзе.

Журналисты западных газет практически делают ставки, кто кого. Припоминают Трампу чрезмерную импульсивность и неконтролируемые вспышки гнева. Меркель хвалят за прагматизм, который должен победить все, пишут, что Трампу есть чему поучиться. И вспоминают ее прежние якобы победы.

Некоторые эксперты полагают, что на итоги встречи повлияют не только позиции участников, но и личное впечатление. Те, кто знаком с канцлером уверяют, у нее есть талант располагать к себе людей. Особенно, если ей это очень нужно. А это как раз тот самый случай.

Лилия Акиньшина, Александр Ковалев, "ТВ Центр".