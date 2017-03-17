В Москве состоялась премьера моноспектакля "Страна любви"

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В Москве на подмостках Центрального дома журналиста прошла премьера поэтического моноспектакля "Страна любви". Его автор Марк Гейликман на публике появляется редко, печатается в российских и зарубежных журналах, известен публикациями стихотворных сборников и концептуальных программ. Содержание своего спектакля он формулирует так: "О стране. О любви. Об общественном благе. О единственном способе победить главного врага человека – эгоизм".

На сцене - никаких декораций. Только поэт и трубач, стихи и музыка. Моноспектакль жанр особый — разговор со зрителем один на один. Для Марка Гейликмана — это дебют на большой сцене, передает "ТВ Центр".

"Я хочу, чтобы зрители снова заглянули в себя после этого спектакля, подумали о том, насколько они точны, верны и преданны, насколько они готовы к тому, чтобы создавать счастье, гармоничный мир для тех, кто с ним рядом, и в целом в нашей жизни, в обществе, в стране. Насколько они добры, верны, благородны", - говорит автор.

"Страна любви" - это история гениального трубача. В юности он нашёл свою первую, и как оказалось, единственную любовь - девушку по имени Люся. Потом были встречи, расставания. Герои создавали семьи и заводили детей, но продолжали любить друг друга.

Счастливого финала в постановке нет: трубач умирает, но последние дни проводит в объятиях любимой женщины. У большинства зрителей эта история любви и смерти вызвала воспоминания из личной жизни.

"Это жизнь, это история. Ну и, как мы поговорили уже с другом, у каждого трубача есть своя Люся, у и каждой Люси - свой трубач", - говорит зритель Екатерина Саклакова.

"Понравилась нежность, переведенная на стихи, красивым языком не пошлым", - делится впечатлениями Виталий Волохин.

По словам автора, его поэма - не просто частная житейская история. Она о поиске формулы счастья. О том, как жить и любить по-настоящему.

Юлия Степина, Владислав Подымский. "ТВ Центр", Москва.