В Подмосковье пенсионерку до смерти избил ее сосед по квартире

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Житель Подмосковья, ранее неоднократно судимый, до смерти избил пенсионерку, которая была его соседкой по квартире. В ходе допроса обвиняемый дал следователю признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В Подмосковье задержан мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионерки, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по региону.

Трагедия произошла в одном из домов на Быковском шоссе поселка Малаховка Люберецкого района. По версии следствия, пьяный мужчина в ходе ссоры нанес множественные удары руками и ногами по голове, лицу и телу потерпевшей, своей соседке по квартире, и связал ее скотчем. После этого он похитил деньги женщины и скрылся с места преступления. 10 марта 80-летняя женщина поступила в больницу. На следующий день потерпевшая скончалась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Люберецкого района Подмосковья, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство. В ходе допроса обвиняемый дал следователю признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Обвиняемый заключен под стражу.

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