Трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Петербурге

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В Петербурге в результате неосторожного обращения с огнем загорелась квартира. От отравления угарным газом скончались 4 человека, в том числе ребенок.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре четырех человек, в том числе ребенка, сообщает сайт ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, после пожара в квартире на улице Тельмана были обнаружены тела двух женщин и мужчины, а также мальчик 2013 года рождения. Ребенка госпитализировали в детскую больницу, но врачи не смогли спасти ребенка.

Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, а люди погибли от отравления угарным газом.