МИД рассказал о российских предложениях Японии по Курилам

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Москва подготовила несколько предложений по совместным с Японией проектам на южных Курилах. Подчеркивается, что их реализация не должна противоречить российскому законодательству. Об этом заявил заместитель главы МИД России Игорь Моргулов в ходе переговоров с Токио.

Россия подготовила несколько предложений по совместным с Японией проектам на южных Курилах. Они будут реализованы только на условиях, не противоречащих законодательству России.

"Сформирован пакет предложений, охватывающий широкий спектр актуальных для экономического развития южных Курил проектов и нацеленный на совместную реализацию масштабных экономически значимых проектов. Сегодня я этот пакет передам", - сказал ТАСС замглавы МИД России Игорь Моргулов перед началом консультаций со своим японским коллегой Такэо Акибой.

В конце февраля этого года правительство Японии заявило о намерении представить России детальный план по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Согласно плану, японские специалисты смогут дистанционно предоставлять медицинские услуги жителям островов. Предполагается, что этим будут заниматься врачи, работающие в больницах при университетах на северном острове Хоккайдо.

Кроме того, в Токио считают, что российские и японские компании могли бы организовывать круизы для японских компаний к берегам островов, а чтобы не поднимать вопрос их принадлежности — не высаживать туристов на них.

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