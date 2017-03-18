Полиция задержала мужчину, захватившего заложницу на юго-западе Москвы

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На юго-западе столицы мужчина не выпускал девушку из квартиры и угрожал ей расправой. Отмечается, что до этого между ними произошел конфликт. Полиции удалось уговорить "захватчика" открыть дверь, он задержан.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства конфликта между мужчиной и девушкой, который произошел на улице Старобитцевской в Москве.

"Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что мужчина после конфликта со своей знакомой привез ее в квартиру по указанному адресу, не выпускал оттуда и угрожал расправой", - рассказали АГН "Москва" в столичном главке МВД России.

Отмечается, что после переговоров с полицией мужчина отпустил девушку. Некоторые СМИ отмечают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.