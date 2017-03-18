СМИ раскрыли детали нового плана Пентагона по борьбе с ИГ

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СМИ раскрыли некоторые детали о новом плане Пентагона по борьбе с "Исламским государством". Отмечается, что он практически не отличается от стратегии Барака Обамы и, скорее всего, Дональд Трамп отправит документ на доработку.

Новый план американского оборонного ведомства по борьбе с "Исламским государством" (организация запрещена в России), который передан на рассмотрение лидеру США Дональду Трампу, очень похож на стратегию, которой Вашингтон придерживался во время президентства Барака Обамы. Об этом сообщает NBC со ссылкой на собственные источники.

В новом плане, в частности, идет речь о продолжении нанесения ударов по террористам ИГ, оказании помощи местным силам при проведении операций в Мосуле и Ракке, а также принятии мер по стабилизации регионов, освобожденных от боевиков.

Эксперты отмечают, что этих мер явно недостаточно, чтобы уничтожить террористов. "Нынешний план по уничтожению группировки "Исламское государство" похож на старую поговорку: "План "Б" заключается в том, что мы следуем плану "А", только стараемся сильнее", - приводит ТАСС слова экс-главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала в отставке Джеймса Ставридиса.

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