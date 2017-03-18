Три года назад Крым воссоединился с Россией

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По всей стране в субботу отмечают третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о вхождении республики и города Севастополь в состав России.

В субботу отмечается третья годовщина воссоединения Крыма с Россией. Документ закрепил результаты исторического референдума и решение подавляющего большинства жителей полуострова стать частью страны. От Камчатки до Калининграда проходят митинги, концерты и флешмобы, передает "ТВ Центр".

Во Владивостоке несколько тысяч человек собрались у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота". Пришли студенты, ветераны, представители диаспор и общественных объединений. С собой у них были плакаты с надписями "Россия и Крым - вместе и навсегда".