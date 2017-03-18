В Москве стартовал фестиваль "Весна"

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В Москве в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пройдет фестиваль "Весна". Перед главным зданием МГУ развернулись торговые и развлекательные площадки. Гости могут принять участие в спортивных и творческих мастер-классах. Завершится праздник большим концертом и фейерверком.

Третью годовщину воссоединения на полуострове отмечают с русским размахом. В городах уже несколько дней проходят концерты, митинги и флешмобы. Самые массовые гуляния в субботу - в Севастополе. В городе, который как многие считают, три года назад и дал начало "крымской весне", передает "ТВ Центр".

Торжественный митинг здесь начался символично. К памятнику Солдату и Моряку сотни жителей принесли цветы. Так в городе-герое отмечают самые любимые праздники. Воссоединение с Россией горожане сравнивают с Днем Победы.

О событиях, которые уже вошли в учебники истории, рассказывают на открытых уроках. Во многих школах это делают сразу на трех языках. Крымско-татарский, русский и украинский три года являются государственными. Этого решения здесь ждали больше 20 лет.

Современное оборудование в сосудистом центре установили совсем недавно. Закупили на деньги федеральной целевой программы. За три года на капитальный ремонт и переоснащение медучреждений полуострова потратили миллиарды рублей. Новейшие аппараты и хирургические комплексы уже спасают жизни десятков пациентов. Впервые в истории врачи проводят сложнейшие операции на головном мозге.

За три года на полуострове дали старт сразу нескольким крупнейшим стройкам. Возведения моста – самый масштабный проект страны. Уже через два года он объединит два берега железной дорогой и автомобильной трассой. Еще один мегапроект – аэропорт Симферополя. Он станет одним из крупнейших и сможет принимать десятки рейсов в день со всей России. К этому времени полуостров должен будет стать не просто энергонезависимым. Две строящиеся ТЭС будут вырабатывать столько электричества, что его можно будет продавать другим регионам.

За всеми изменениями на полуострове итальянец Роберто следит внимательно. Когда три года назад он покидал Украину, в своем решении не сомневался. Законопослушного европейца тогда напугали погромы и свержение официальной власти. Свой выбор считает правильным и сейчас. Открыл в Симферополе ресторан. Как и у всех бизнесменов, на полуострове у него особые налоговые условия.

Крым продолжает отмечать день воссоединения с Россией. В субботу пройдут еще десятки мероприятий. Активисты готовятся провести автомобильный пробег в Керчи и Севастополе. Вечером в городе русских моряков на площади Нахимова состоится концерт и затем прогремит праздничный салют. А уже на воскресенье намечена традиционная парусная регата, посвященная "крымской весне". Понедельник на полуострове объявлен выходным днем.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин, "ТВ Центр", Крым, Севастополь.