Российские саперы за день обезвредили 120 бомб в Пальмире

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Сразу девять гуманитарных акций за сутки провели в Сирии сотрудники российского Центра по примирению сторон. Они передали мирным жителям почти семь тонн продовольствия. А наши сапёры приступили к разминированию Пальмиры. Найденные боеприпасы, по возможности, вывозят за пределы города и уже там уничтожают, чтобы не повредить древние памятники.

Отряд разминирования отправляется на первое задание. Обследовать территорию начинают у подножья древней цитадели. Кроме того, им предстоит опробовать перспективные образцы оборудования для поиска взрывоопасных веществ и защиты. Впереди кинологи. Несмотря на современную технику, собачий нос - лучший подсказчик. Именно эти овчарки чаще всего первыми обнаруживают взрывоопасные вещества и садятся рядом, тем самым давая сигнал саперу с металлоискателем. Колонну замыкает старший - следит за действиями коллег. По рации может оперативно передать команду, передает "ТВ Центр".

"Боевики сейчас научились хорошо маскировать устройства: обволакивают взрывные устройства клеем, песком, предмет становится крайне незаметным для сапера", - рассказал командир группы разминирования Алексей Кукушкин.

Особое внимание и особая опасность - камни, валуны, любое изменение рельефа. Это излюбленные места закладки взрывчатых устройств. Наши саперы работают в Сирии не в первый раз. В прошлом году разминировали Алеппо, были и здесь, в Пальмире. Постоянно находят все более коварные ловушки, оставленные террористами.

Вот так кропотливо, буквально по сантиметру, саперам предстоит преодолеть три тысячи метров. Их конечный пункт - памятники в античном городе. Отсюда до триумфальной арки более километра.

Античная Пальмира - объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Историческая ценность этих стен боевикам хорошо известна. Потому так безжалостно террористы пытаются уничтожить древний город. Меньше месяца назад, убегая, устроители псевдохалифата взорвали сцену римского амфитеатра - разрушения хорошо видны с воздуха - и подорвали две из четырех колонн тетропилона, датированного 270-м годом нашей эры. В прошлом году боевики попытались стереть с лица земли храмы Бела и Баалшамина. Была взорвана, но устояла визитная карточка Пальмиры - Триумфальная арка. Перед сапёрами, как тогда, так и сейчас, поставлена задача - максимально аккуратно работать в сердце сирийской пустыни.

Пока одна группа саперов работает в исторической части Пальмиры, другая обследует жилые кварталы. Город Тадмор - современная жилая часть Пальмиры. Когда-то она была жилой. Сейчас на улицах ни души. Вот во что превратили боевики это поселение.

Местные жители бежали. Потому свежие надписи "мин нет" саперы оставляют, скорее, для себя. Здесь в каждом доме - своя находка. С виду обычная бочка. Однако боевики заполнили её не водой, а доверху тротилом.

Сколько ещё будет таких находок, не берётся предсказать никто. Только за первые несколько часов российские специалисты обнаружили более 120 самодельных и заводских импортных мин и фугасов. Работы по разминированию античного города начались.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", Пальмира, Сирия.