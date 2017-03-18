В Анапе проходит конкурс среди юных журналистов

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Во всероссийском детском лагере в Анапе стартовал конкурс телевизионных и новостных проектов среди юных журналистов. В рамках мероприятия прошел телемост с Москвой. На вопросы участников в режиме реального времени отвечали и делились опытом известные медиаэксперты.

В Анапе проходит конкурс телевизионных и новостных проектов среди юных журналистов. Всего в город приехали порядка 300 детей со всей страны. Это победители и призёры региональных конкурсов по журналистике, передает "ТВ Центр".

Им предстоит пройти несколько этапов отбора, которые будут посвящены радио, электронным и печатным СМИ. По итогам мастер-классов жюри определит тройку победителей. В июне они отправятся на церемонию награждения престижной премии ТЭФИ.