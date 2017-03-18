МЧС заступило на круглосуточное дежурство в акваториях Приморья

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На всех водных акваториях Приморского края введено круглосуточное дежурство спасателей. В регион пришло аномальное потепление. Однако показатели термометров и печальная статистика минувшей зимы не останавливают любителей рыбалки. Несмотря на постоянные предупреждения МЧС, они один за другим снова выходят на тонкий лёд.

Температура за бортом воздушной подушки 10 градусов тепла. Такие показатели термометра останавливают далеко не всех любителей подледного лова. А это значит, у спасателей работы стало больше. Рыбаков-экстремалов приходится буквально уговаривать уйти из опасной акватории. Но к предупреждениям большинство даже не прислушиваются, передает "ТВ Центр".

Николай Петров уже больше 50 лет проводит свой досуг с удочками в руках. 80-летний рыбак уверяет, что сейчас опасаться еще нечего. Уверен, что даже если подует ветер, и льдину оторвет, то успеет добежать до берега.

Такие смельчаки рыбачат по всей пока еще замерзшей акватории Амурского залива. Уловы небольшие - всего по несколько хвостов. На крючок идет в основном навага. Но упрямые рыбаки продолжают ждать морскую добычу. Когда сходит лед, приходит камбала.

За рыбаками в этот период наблюдают даже с воздуха. Вертолет со спасателями на борту патрулирует акваторию Амурского залива. С высоты оценивают ледовую обстановку, чтобы заранее предупредить любителей подледного лова об опасности.

Морская акватория сверху уже напоминает разобранную мозаику. Небольшие льдины еще прибиваются друг к другу, но уже не создают прочного полотна. Где- то уже и вовсе чистая водная гладь. Только северный участок еще скован. Толщина льда здесь около 50 сантиметров. Но это вовсе не показатель прочности.

"Если мы берем по толщине льда, то вопросов не возникает. Но если по характеристике, то он просто разрушается. У нас перед этим прошел дождь и снег. Лед очень хрупкий вне зависимости от его толщины", - рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий.

Предупреждения спасателей не действовали на рыбаков и даже во время морозов. Выезд на лед запрещен на протяжении всего сезона. Но одна за другой машины заезжали на акваторию. Возвращались на берег не все. По неофициальным данным, за эту зиму под лед ушло 15 автомобилей. Провалились под лед четыре рыбака. Но даже печальные данные рыбакам не внушают страх.

По опыту спасателей, рыбаки будут удить, что называется, до последней льдины. Специалистам остается только проводить профилактические меры. Контроль за акваторией будут вести в круглосуточном режиме.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.