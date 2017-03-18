Бывший топ-менеджер Роскосмоса погиб от ножевых ранений в СИЗО

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В СИЗО №5 в Москве в субботу найден мертвым бывший исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Владимир Евдокимов, арестованный по обвинению в крупном мошенничестве. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете. Там отметили, что на его теле обнаружено два ножевых ранения в области сердца.

Бывший топ-менеджер Роскосмоса Владимир Евдокимов, обвиняемый в многомиллионном мошенничестве, в субботу утром найден мертвым в камере московского СИЗО №5 на Выборгской улице. Эту информацию ТАСС подтвердила представитель ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

"При визуальном осмотре тела мужчины, 1965 года рождения, обнаружено два ножевых ранения в области сердца", - сказала она. На месте инцидента сейчас работают следователи.

Владимир Евдокимов проходил обвиняемым по делу в мошенничестве с имуществом РСК МиГ на сумму не менее 200 миллионов рублей, при этом свою вину он отрицал.