Путин и Назарбаев обсудили итоги межсирийских переговоров в Астане
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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в субботу по телефону обсудили итоги межсирийских переговоров в Астане, а также согласовали график двусторонних контактов на ближайшую перспективу.
В субботу президент России Владимир Путин провел с телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств рассмотрели актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества. "При обсуждении российско-казахстанского взаимодействия в международных делах лидеры обменялись мнениями об итогах очередного раунда межсирийских переговоров, прошедших в Астане 14–16 марта", - указали в Кремле.
Ранее Владимир Путин заявил, что переговоры в Астане по межсирийскому урегулированию создали механизм контроля за режимом прекращения огня, тем самым создав фундамент для переговоров в Женеве. По его словам, Астана сыграла важную роль в этих переговорах.
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