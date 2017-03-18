Путин и Назарбаев обсудили итоги межсирийских переговоров в Астане

Теги: Политика путин казахстан

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в субботу по телефону обсудили итоги межсирийских переговоров в Астане, а также согласовали график двусторонних контактов на ближайшую перспективу.

В субботу президент России Владимир Путин провел с телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств рассмотрели актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества. "При обсуждении российско-казахстанского взаимодействия в международных делах лидеры обменялись мнениями об итогах очередного раунда межсирийских переговоров, прошедших в Астане 14–16 марта", - указали в Кремле.

Ранее Владимир Путин заявил, что переговоры в Астане по межсирийскому урегулированию создали механизм контроля за режимом прекращения огня, тем самым создав фундамент для переговоров в Женеве. По его словам, Астана сыграла важную роль в этих переговорах.

Читайте также:

МИД связал "злодения террористов" в Дамаске со встречей в Астане

Путин отметил вклад Казахстана в переговоры по урегулированию в Сирии