Клинтон заявила, что готова "выйти из леса"
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что готова "выйти из леса". Политик призвала не поворачиваться друг к другу спиной из-за политических разногласий.
Хиллари Клинтон выступила с речью на ужине Сообщества ирландских женщин в Пенсильвании по случаю Дня Святого Патрика. Там она заявила о желании "выйти из леса", сообщает Associated Press.
Политик отметила, что ей тяжело на текущий момент смотреть новости. По словам Клинтон, нельзя игнорировать людей или намеренно холодно обращаться с ними только потому, что они не разделяют наши политические взгляды.
Читайте также:
Песков рассказал о контактах Кисляка с командой Клинтон
Фильм о Хиллари Клинтон получил "Золотую малину"
Советник Трампа рассказал о голосовавших за Клинтон "мертвецах"