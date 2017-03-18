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Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что готова "выйти из леса". Политик призвала не поворачиваться друг к другу спиной из-за политических разногласий.

Хиллари Клинтон выступила с речью на ужине Сообщества ирландских женщин в Пенсильвании по случаю Дня Святого Патрика. Там она заявила о желании "выйти из леса", сообщает Associated Press.

Политик отметила, что ей тяжело на текущий момент смотреть новости. По словам Клинтон, нельзя игнорировать людей или намеренно холодно обращаться с ними только потому, что они не разделяют наши политические взгляды.

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