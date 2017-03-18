По факту смерти бывшего топ-менеджера "Роскосмоса" возбуждено дело

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По факту смерти в московском следственном изоляторе бывшего исполнительного директора госкорпорации "Роскосмос" Владимира Евдокимова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. В ведомстве подчеркнули, что действиям должностных лиц СИЗО будет дана строгая оценка.

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по факту гибели бывшего топ-менеджера госкорпорации "Роскосмос" Владимира Евдокимова. Об этом ТАСС в субботу сообщила представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

По ее словам, столичная прокуратура в настоящий момент проводит проверку, по результатам которой "будут приняты меры прокурорского реагирования с требованием дать принципиальную оценку действиям виновных лиц".

Свою проверку проводит и УФСИН. "По факту смерти в СИЗО номер 5 обвиняемого Евдокимова начальником управления ФСИН по Москве Сергеем Морозом назначено проведение служебной проверки, направленной на выявление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки материалы будут направлены в следственные органы", - отметил представитель УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

При этом Роскосмос настаивает на всестороннем расследовании гибели. "Все наши мысли сегодня - с семьей Владимира и его детьми. Безусловно, будем настаивать на выяснении всех обстоятельств его гибели и всестороннем расследовании дела", - сказал гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров.

Ранее сообщалось, что Владимир Евдокимов, обвиняемый в многомиллионном мошенничестве, в субботу утром найден мертвым в камере московского СИЗО №5 на Выборгской улице. На его теле обнаружено два ножевых ранения в области сердца.