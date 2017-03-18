В Москве начали строить храм в честь Андрея Боголюбского

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На юго-востоке Москвы началось строительство храма в честь святого благоверного князя Андрея Боголюбского.

В столице начали строить храм в честь святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Ход работ в субботу проинспектировал советник мэра и патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".

Храм возводят по индивидуальному проекту. В апреле планируется завершить фундамент. Пока на территории действует деревянная часовня. Это первая в столице церковь, посвященная Андрею Боголюбскому. Святой князь и его отец Юрий Долгорукий являются основателями Москвы.