МИД России подарил песню жителям Крыма

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В интернете опубликована песня "Севастополь – знамя", которую МИД подарил крымчанам в день трехлетия воссоединения с Россией.

Российское внешнеполитическое ведомство подарило жителям Крыма песню "Севастополь - знамя" в честь трехлетия воссоединения с Россией. Композицию опубликовала на своей странице в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Написано от души, от чистого сердца. Каждое слово и аккорд несут заряд той фантастической атмосферы великого свершения, которую мы переживали вместе с вами в марте 2014 года", - написала Захарова.