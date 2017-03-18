На выборах президента Франции зарегистрировали 11 кандидатов

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Стало известно количество кандидатов, претендующих на пост президента Франции. Сообщается, что в выборах примут участие 11 человек.

В президентских выборах во Франции примут участие 11 кандидатов. Об этом в субботу сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Конституционный совет страны. Официально прием заявок на участие в выборах завершился в пятницу вечером.

В соответствии с жеребьевкой имена кандидатов в списке расположены в следующем порядке: председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, глава "Национального фронта" Марин Ле Пен, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, представитель "Социалистической партии" Бенуа Амон, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто, лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу, основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад, депутат-центрист Жан Ласаль, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон, лидер "Народно-республиканского союза" Франсуа Аселино и кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон.

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