Олланд прокомментировал стрельбу в аэропорту Орли

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В субботу неизвестный мужчина пытался напасть на военный патруль в парижском аэропорту Орли, однако был застрелен силовиками. Президент Франции Франсуа Олланд поблагодарил военных за эффективные действия, отметив, что республика будет беспощадна к террористам.

Франция полна решимости действовать беспощадно, чтобы бороться с терроризмом, защищать безопасность соотечественников и обеспечивать защиту территории страны. Об этом заявил французский лидер Франсуа Олланд, комментируя стрельбу, которая произошла в южном терминале аэропорта Орли в субботу утром.

"Президент республики приветствует отвагу и эффективность действий, проявленные полицейскими и военнослужащими во время агрессивных действий, предпринятым крайне опасным человеком, который был ликвидирован. Отдел прокуратуры Парижа по делам терроризма начал расследование, чтобы пролить свет на мотивы и обстоятельства этого происшествия, а также на предмет возможных сообщников (злоумышленника)", - отмечается в заявлении Елисейского дворца, которое приводит ТАСС.

Ранее глава МВД Франции Брюно Ле Ру сообщил, что личность злоумышленника была известна полиции и спецслужбам. Сейчас выясняются его мотивы и имелись ли у него сообщники.