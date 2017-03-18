Лавров обсудил с главой МИД Франции блокаду Донбасса

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Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро в беседе с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым подтвердил, что Париж выступает за прекращение блокады Донбасса. Министры также договорились о сотрудничестве двух стран в рамках подготовки и проведения межсирийских переговоров в Женеве.

В субботу глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро. Разговор состоялся по инициативе Парижа, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Стороны обсудили резкое обострение ситуации на Украине. Лавров в очередной раз подчеркнул, что прочное перемирие не может быть обеспечено без "подкрепляющих" его политических шагов. Эйро со своей стороны подтвердил, что Франция выступает за прекращение блокады Донбасса.

Другой темой беседы стали переговоры в Астане. "В ходе обсуждения ситуации в Сирии С.В.Лавров выразил удовлетворение тем, как продвигается работа в Астане, отметив, что неучастие в последней встрече групп вооруженной оппозиции свидетельствует лишь о том, что некоторые страны по-прежнему пытаются препятствовать мирному урегулированию на основе резолюции 2254 СБ ООН", - отметили в МИД России.

Министры договорились о сотрудничестве представителей России и Франции в рамках подготовки и проведения очередного раунда межсирийских переговоров, который стартует в Женеве 23 марта 2017 года.

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