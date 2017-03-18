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В Черное море вошел американский десантный корабль Carter Hall. Он должен принять участие в совместных с Румынией учениях.

В акваторию Черного моря вошел американский десантный корабль Carter Hall. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу шестого флота ВМС США. "Десантный корабль-док Carter Hall (LSD-50) с морскими пехотинцами на борту прибыл в Черное море 17 марта, чтобы принять участие в совместных с Румынией двусторонних учениях", - говорится в заявлении флота.

Накануне в акваторию Черного моря вошел ракетный фрегат Военно-морских сил Франции La Fayette. Судно будет пришвартовано в порту Констанца с 24 по 27 марта. По данным диппредставительства, La Fayette будет участвовать в совместных учениях с румынскими ВМС.

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