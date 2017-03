Трамп напомнил Германии об огромном долге перед США и НАТО

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что Германия задолжала огромные суммы НАТО и США за оборону. "Несмотря на то, что вы слышали по фейковым новостям, у меня была отличная встреча с немецким канцлером Ангелой Меркель. Тем не менее, Германия должна огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам. Надо платить больше за мощную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии!" - написал Трамп в микроблоге.

...vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany!