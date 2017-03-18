Трамп напомнил Германии об огромном долге перед США и НАТО

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Германия задолжала США и НАТО "огромные суммы" за помощь в обеспечении безопасности страны. Такое заявление американский лидер сделал, подводя итоги встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Тем не менее, Трамп подчеркнул, что остался доволен результатами переговоров.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что Германия задолжала огромные суммы НАТО и США за оборону. "Несмотря на то, что вы слышали по фейковым новостям, у меня была отличная встреча с немецким канцлером Ангелой Меркель. Тем не менее, Германия должна огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам. Надо платить больше за мощную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии!" - написал Трамп в микроблоге.

...vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 марта 2017 г.

Накануне Трамп провел первую встречу с Меркель в Вашингтоне. В ходе переговоров политики обсудили ситуацию на Украине и отношения с Россией. На совместной пресс-конференции по итогам встречи канцлер ФРГ заявила, что реализация минских соглашений позволит улучшить отношения с Москвой.

Трамп со своей стороны подчеркнул, что "ценит лидерство" Германии и Франции "в урегулировании конфликта на Украине".