В центре Москвы пьяный мужчина напал на сотрудников скорой помощи

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Около Павелецкого вокзала мужчина напал на сотрудников скорой помощи. Полиция задержала злоумышленника, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на субботу на Павелецкой площади неизвестный напал на сотрудников бригады медицинской помощи. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по Москве.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и задержали мужчину, который, как оказалось, находился в нетрезвом состоянии. В результате инцидента никто из медиков серьезно не пострадал.