"Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России

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В 20-м туре чемпионата России по футболу московский "Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом" - 1:1. Встреча прошла на домашней арене "железнодорожников".

"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает "Интерфакс".

Голами отличились нападающий "Локомотива" Ари на 42-й минуте матча и полузащитник "Спартака" Квинси Промес на 52-й.

"Спартак", имея в своем активе 45 очков, лидирует в чемпионате России. У "Локомотива" 27 очков.