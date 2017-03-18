В Шотландии рассказали, когда проведут референдум о независимости

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Референдум о независимости Шотландии состоится после заключения сделки о Brexit. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

В Шотландии увязали сроки проведения референдума о независимости с условиями соглашения по выходу Великобритании из ЕС. "После того, как станут ясны условия Brexit, когда все еще будет возможность изменить курс, у народа Шотландии будет выбор, будет проведен референдум о независимости", - приводит ТАСС слова первого министра Шотландии Николы Стерджен.

Ранее Стерджен заявляла, что второй референдум о независимости Шотландии от Великобритании пройдет между осенью 2018 и весной 2019 года.

Первый референдум о независимости Шотландии от Великобритании прошел в 2014 году. Тогда сторонники выхода из Соединенного Королевства потерпели поражение. 55,3% участников голосования проголосовали против выхода.