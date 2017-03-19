Трамп назвал Путина "крепким орешком"

Теги: Политика путин трамп

Президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox назвал российского лидера Владимира Путина "крепким орешком". При этом, глава Белого дома подчеркнул, что не знает, каков его коллега "для России". Кроме того, он рассказал о том, кто может стоять за утечками информации из американской администрации.

Президент России Владимир Путин является "крепким орешком", считает глава Белого дома Дональд Трамп. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании Fox, передает ТАСС.

Трамп ответил на предложение ведущего дать короткую характеристику некоторым серьезным американским политическим деятелям и предпринимателям. Кроме того, президента попросили сделать то же самое в отношении его российского коллеги. "Не знаю его. Но он, безусловно, крепкий орешек. Не знаю, каков он для России, но когда-то, полагаю, мы это поймем", - отметил глава американской администрации.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что ситуация с постоянными нападками Демократической партии США на действующую американскую администрацию ужасна. По его словам, существует "определенный истеблишмент", который занимается организацией утечек информации. "Они просто не уважают закон, и мы должны это изменить", - заявил глава Белого дома.

Вместе с тем, Трамп отметил, что предыдущий президент США Барак Обама к нему "относился очень хорошо", в отличие от его людей. Также он отметил, что между демократами и республиканцами явно есть "огромная неприязнь".

Ранее Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время обнародует новую информацию, которая подтверждает, что его телефоны прослушивала предыдущая администрация Белого дома.

Читайте также:

Трамп напомнил Германии об огромном долге перед США и НАТО

Трамп проигнорировал предложение пожать руку Меркель. Видео

Эксперты гадают о результатах встречи Трампа и Меркель